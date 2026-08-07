FOOTBALL ZONE
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Jリーグファン主張「面白かったでしょ」 開幕戦の地上波放送が「最高の内容」「これ普通じゃない」
横浜FMと鹿島の一戦はフジテレビ系列で生中継J1リーグは8月7日に2026−27シーズンの開幕を迎え、MUFGスタジアム（国立競技場）で横浜F・マリノスと…
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衝撃の2戦14ゴール、Jリーグが波乱の幕開け 国立では史上最多の観客数…2つの壮絶90分
鹿島とG大阪が白星スタートを切ったJ1リーグは8月7日に2026−27シーズンの開幕を迎え、MUFGスタジアム（国立競技場）で横浜F・マリノスと鹿島アント…
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森保監督、横浜FMの16歳を絶賛「本当に素晴らしい」 3ゴール演出の圧巻パフォ「注目して見ていた」
横浜FMのMF三井寺眞が16歳4か月5日でゴール日本代表の森保一監督が8月7日、J1開幕戦で衝撃ゴールを決めた横浜FMの16歳MF三井寺眞を絶賛した。東京・…
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前年王者・鹿島、開幕戦で執念の逆転勝利 横浜FMは16歳三井寺が圧巻パフォも…痛恨の逆転負け
16歳MF三井寺が3ゴールに絡む活躍も…前年王者の鹿島が執念見せたJ1リーグは8月7日に2026−27シーズンの開幕を迎え、MUFGスタジアム（国立競技場）…
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G大阪が浦和に大逆転勝利 終盤に4ゴール波乱の展開…サヴィオ退場など警告5枚で大荒れの一戦に
G大阪が4-3で浦和に劇的勝利ガンバ大阪は8月7日にJ1リーグ開幕戦で浦和レッズをホームに迎え撃った。浦和が約70分間を10人で戦ったゲームは、逆転に…
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Jリーグ開幕戦、史上最多の6万3960人 2019年の日産スタジアムを”106人”超え…シーズン移行で注目の一戦
1993年のヴェルディ川崎-横浜マリノス（国立競技場）の5万9626人を超えた8月7日にMUFGスタジアム（国立競技場）で、Jリーグ2026-27シーズンの開幕戦…
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Jリーグ開幕戦で衝撃「化け物すぎる」 デビューの16歳に日本ファン騒然「この前まで中学生」
開幕スタメンに抜擢された16歳の三井寺眞Jリーグは8月7日、2026-27シーズンの開幕節を迎え、MUFGスタジアム（国立競技場）で横浜F・マリノスと鹿島…
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開幕戦で衝撃ゴールの三井寺眞とは？ 16歳4か月5日でデビュー、クラブ史上最年少で昇格の新星
三井寺眞が開幕デビューで衝撃ゴール横浜F・マリノスの16歳MF三井寺眞（みいでら・しん）が8月7日、MUFGスタジアム（国立競技場）で行われたJ1リー…
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浦和のマテウス・サヴィオ、開幕戦の前半22分で退場処分 イエロー2枚で今季初のレッドカード
マテウス・サヴィオが退場処分に浦和レッズのMFマテウス・サヴィオが、8月7日のJ1開幕戦ガンバ大阪戦の前半22分に1試合2枚目のイエローカードを受け…
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16歳の三井寺眞、前半7分で衝撃のJ開幕ゴール 開幕デビューで今季第1号…久保建英超え歴代2位の記録
開幕スタメンに抜擢された16歳の三井寺眞Jリーグは8月7日、2026-27シーズンの開幕節を迎え、MUFGスタジアム（国立競技場）で横浜F・マリノスと鹿島…
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Jリーグ開幕戦、国立で超豪華演出 「秋春制」移行の初年度…花火は約2500発、最新テクノロジーを駆使
横浜FMと鹿島の一戦で幕開けJリーグは8月7日、2026-27シーズンの開幕節を迎え、MUFGスタジアム（国立競技場）で横浜F・マリノスと鹿島アントラーズ…
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元マンU名手がまさかの場所で「出入り禁止に」 口論で強行突破も…係員は「こっそり持ち込むな」
元マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドが地元のリサイクルセンターで騒動元マンチェスター・ユナイテッドの元イングランド代表MFニッキー・バ…
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遠藤航が「愛されすぎでしょ」 リバプールのSNS投稿にファン歓喜「私の人生が一瞬で華やぐ」
リバプールが公式Xで「今日の勝者」を紹介イングランド・プレミアリーグのリバプールは現地時間8月6日、クラブ公式X（ツイッター）を更新。日々のト…
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横浜FM、16歳の三井寺眞がスタメン抜擢 J1開幕戦の最年少記録を「16歳4か月5日」に大幅更新
横浜FMと鹿島のオリジナル10対決横浜F・マリノスは8月7日、J1リーグ開幕戦で鹿島アントラーズと対戦する。試合に先立ち、両チームのスタメン11人が…
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Jリーグファン気づく「監督になったのか」 レジェンドが日本で初陣「激アツ展開すぎる」
日本がウルグアイと対戦する日本サッカー協会（JFA）は8月5日、9月24日に日本代表がウルグアイ代表と対戦することが決定したと発表。南米の強豪と対…
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J1岡山、ホーム開幕戦チケット完売を発表 24年から31試合連続で…クラブ謝罪「大変申し訳なく思っております」
8月15日にJFE晴れの国スタジアムで開催ファジアーノ岡山は8月7日、15日にJFE晴れの国スタジアムで開催されるJ1リーグ第2節のV・ファーレン長崎戦に…
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Jリーグ、熊本地震への義援金1000万円拠出を発表 臨時理事会で決定…募金活動は9月末まで継続
臨時理事会で決定、熊本県へ寄付Jリーグは8月7日、令和8年熊本地震による被害に対する義援金を拠出することを発表した。拠出額は1000万円で、寄付…
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中村敬斗、仏クラブ合流も「離れる可能性高い」 進展見えぬ去就…ファンやきもき「プレミアあるか」
スタッド・ランスの練習に参加フランス2部リーグ開幕が迫るなか、スタッド・ランスの日本代表FW中村敬斗がクラブに合流し、トレーニングに参加した…
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レアルがW杯MVP争奪戦で敗北「12時間で状況は一変」 宿敵に電撃移籍へ…痛恨の展開で「二重の苦しみに」
マンチェスター・シティ所属のロドリがバルセロナ移籍へイングランド1部マンチェスター・シティに所属するスペイン代表MFロドリがスペインの名門バ…
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日本代表の公式発表「今からとても楽しみ」 34度目の開催決定で「流石に行くしかない？」
日本代表の対戦相手が決定日本サッカー協会（JFA）は8月7日、今年10月に開催される「キリンカップサッカー2026」の参加国ならびにテレビ放送・配信…