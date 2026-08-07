FOOTBALL ZONE

G大阪が浦和に大逆転勝利 終盤に4ゴール波乱の展開…サヴィオ退場など警告5枚で大荒れの一戦に

G大阪が4-3で浦和に劇的勝利ガンバ大阪は8月7日にJ1リーグ開幕戦で浦和レッズをホームに迎え撃った。浦和が約70分間を10人で戦ったゲームは、逆転に…