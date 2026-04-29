俳優の福士蒼汰さん（32）が28日、水上恒司さん（26）主演映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』のジャパンプレミアに登場。福士さんが役作りのために体重を増やしたことを明かしました。

映画は、韓国のヒットシリーズ『犯罪都市』の⽇本オリジナルストーリー。水上さんは新宿中央署の“超”破天荒なルーキー刑事を演じ、福⼠さんは国際指名⼿配犯で最狂の犯罪集団のボスを演じます。

イベントで“役作りのために増量していた時”を振り返った福士さんは、「撮影始まる前に15キロぐらい筋肉と脂肪で量を増やして、今脂肪だけ10キロ落としている」と明かし、司会者から「そんなことできるんですか」と問われると、「だましだましやっていました」と苦労を語りました。

水上さんも体作りをしていたそうですが、福士さんの仕上がりを見て「もう僕は“筋肉”って言えないなって思いました」と一言。撮影中には「筋肉がでかすぎて、つかんでどこかに投げるみたいなアクションがあるんですけどできない」と明かし、「ちょっと負けました」とコメントしました。