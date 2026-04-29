きょう正午前、東京・板橋区で車と自転車あわせて7台が絡む事故があり、自転車で走行中だった警察官2人を含む3人が大けがをしました。

きょう午前11時45分、板橋区大山東町の国道で、車5台と自転車2台が絡む事故がありました。

警視庁によりますと、乗用車が路肩に駐車していた軽貨物車に追突し、その脇を自転車で走っていた警察官2人をはね、さらに反対車線の車にも衝突したということです。

「早く 早く！」

これは、事故直後の現場の様子です。自転車から投げ出されたとみられる警察官が路上で倒れ、周辺には車の部品が散乱しています。

現場近くの住人

「家から出た瞬間、こんな感じで。向こう見たら、おまわりさん2人が横倒れになっていた。目撃した人が、 救急車呼べ、救急車呼べって」

この事故で6人が病院に搬送され、警察官2人を含む3人が重傷だということですが、全員命に別状はないということです。

警視庁は、最初に衝突した乗用車を運転していた中国籍の男（23）を過失運転傷害の疑いで現行犯逮捕し、事故の詳しい状況を調べています。