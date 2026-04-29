「何してんねん！」「30分も見られないなんて」日本の早朝、大一番１分前にまさかのアクシデントでサッカーファン悲鳴「得点入っちゃったぞ」「重要な試合なのに」
日本の早朝、サッカーファンにアクシデントが襲った。
現地４月28日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）の準決勝第１レグで、昨シーズン王者のパリ・サンジェルマンが、同じく優勝候補とバイエルンとホームで対戦。壮絶な打ち合いの末に、５−４で接戦を制した。
このハイレベルでスペクタクルな大一番を、しかし日本のファンは、90分間は観戦できなかった。
CLのアンセムが終わり、いよいよキックオフというまさにその瞬間に、中継局WOWOWに現地からの映像が届かなくなり、なんと前半33分まで試合が見られなかったのだ。
好カードを楽しみにしていた視聴者は騒然。SNS上では、次のような声が上がった。
「PSG対バイエルンの大一番が一向に中継されない」
「CLみれないの笑えん」
「いつになったらCL観れるんですか」
「もう試合始まってるんだけど、映像まだですか？」
「WOWOWどーした！？ CL映像どないやねん」
「これは結構おおごとな放送事故だな」
「得点入っちゃったぞ」
「試合動いたぞ何してんねん！」
「重要な試合なのに」
「朝４時に起きてパリバイエルンのビッグマッチ観れないのは意味わからん」
「どんだけ楽しみにしてたと思ってるんだよ」
「90分のうち30分も見られないなんて」
ようやく復旧した時には、すでに３ゴールが決まっていた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「バケモノだろ」「三笘かよ。エグい」25歳日本代表MFのボール奪取→２人抜き→衝撃ミドル弾にネット驚愕！「絶対にビッグクラブいくわ」
現地４月28日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）の準決勝第１レグで、昨シーズン王者のパリ・サンジェルマンが、同じく優勝候補とバイエルンとホームで対戦。壮絶な打ち合いの末に、５−４で接戦を制した。
このハイレベルでスペクタクルな大一番を、しかし日本のファンは、90分間は観戦できなかった。
CLのアンセムが終わり、いよいよキックオフというまさにその瞬間に、中継局WOWOWに現地からの映像が届かなくなり、なんと前半33分まで試合が見られなかったのだ。
好カードを楽しみにしていた視聴者は騒然。SNS上では、次のような声が上がった。
「CLみれないの笑えん」
「いつになったらCL観れるんですか」
「もう試合始まってるんだけど、映像まだですか？」
「WOWOWどーした！？ CL映像どないやねん」
「これは結構おおごとな放送事故だな」
「得点入っちゃったぞ」
「試合動いたぞ何してんねん！」
「重要な試合なのに」
「朝４時に起きてパリバイエルンのビッグマッチ観れないのは意味わからん」
「どんだけ楽しみにしてたと思ってるんだよ」
「90分のうち30分も見られないなんて」
ようやく復旧した時には、すでに３ゴールが決まっていた。
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