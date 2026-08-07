サッカーダイジェストWeb

逆転、逆転、また逆転…開幕戦は壮絶な撃ち合い！ G大阪が１人少ない浦和との乱打戦を４−３で制す！

2026/27シーズンのJリーグが８月７日に開幕し、J１開幕戦でガンバ大阪と浦和レッズがパナソニック スタジアム吹田で対戦した。先手を取ったのは浦…