サッカーダイジェストWeb
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99分に同点！102分に逆転！鹿島が脅威の粘りで４−３白星発進！横浜FMの16歳・三井寺眞は“怪物デビュー”。J最多６万3960人来場の大激戦
８月７日、J１が世界のサッカーカレンダーに合わせ、2026/27として開幕。横浜F・マリノスと2025年王者の鹿島アントラーズが国立競技場で激突した。…
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逆転、逆転、また逆転…開幕戦は壮絶な撃ち合い！ G大阪が１人少ない浦和との乱打戦を４−３で制す！
2026/27シーズンのJリーグが８月７日に開幕し、J１開幕戦でガンバ大阪と浦和レッズがパナソニック スタジアム吹田で対戦した。先手を取ったのは浦…
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「まじ何者？」「上手すぎる…」横浜FMの16歳超逸材が開幕Jデビュー戦で魅せた“衝撃プレー”にSNS騒然！「すごい才能」「４年後のW杯全然あり得るだろ」
2026/27シーズンのJ１リーグが８月７日に開幕し、横浜F・マリノスはMUFGスタジアム（国立競技場）で鹿島アントラーズと対戦。16歳MF三井寺眞が、ゴ…
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開幕戦でまさかの退場劇…浦和の10番が相手を突き飛ばし、痛恨のレッドカード。前半22分で数的不利に
浦和レッズは８月７日、2026/27シーズンのJ１リーグ開幕戦でガンバ大阪と敵地・パナソニック スタジアム吹田で対戦。試合序盤にまさかの退場劇が起…
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なんと！ 横浜FMの16歳が歴史的一撃！ 開幕戦最年少出場でいきなりゴール、超新星が衝撃デビュー！
2026/27シーズンのJ１リーグが８月７日に開幕し、横浜F・マリノスはMUFGスタジアム（国立競技場）で鹿島アントラーズと対戦。16歳MF三井寺眞が歴史…
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「また新たな恥」韓国サッカー協会、外国人審判らへ性的接待疑惑→ロンドン五輪銅メダルはく奪の可能性。母国メディアが報道「審判の国籍は日本、UAE、イラン…」
韓国サッカー界に激震が走っている。 韓国メディア『スターニュース』は８月７日、「韓国サッカー協会『審判への性的接待疑惑』の波紋広がる…
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「絶対に世界に負けていない」森保一監督がJリーグ開幕戦で断言！ 日本サッカー最大の強みとは？「育てて、ピックアップしていくシステムがある」
2026/27シーズンのJ１リーグが８月７日、ついに開幕を迎える。開幕戦では横浜F・マリノスと鹿島アントラーズがMUFGスタジアム（国立競技場）で激突…
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松田直樹さんが亡くなって15年…横浜FMの選手全員が３番を背負って登場。スタンドには「ミスターマリノスこれまでもこれからも共に」
8月7日にJリーグがついに開幕し、横浜F・マリノスと2025年王者の鹿島アントラーズが国立競技場で激突。今季から世界のサッカーカレンダーに合わせ、…
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「Jリーグもこんな時代に…」「アツすぎる」開幕戦で16歳MFが更新する“歴史的記録”にファン興奮！「ワクワク止まらん」
ついに幕を開ける2026-27シーズン。その開幕戦で、日本サッカー界の未来を担う逸材が歴史に名を刻む。横浜F・マリノスは８月７日、J１リーグ開幕…
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「極めて成熟した選手」“盗撮問題”でプレミア昇格の機会が消滅も…英２部クラブで奮闘する日本人MFを地元メディアが称賛！「まだ23歳というのを忘れられがち」
松木玖生が所属するサウサンプトンは、2025-26シーズンのチャンピオンシップ（イングランド２部）を４位で終え、昇格プレーオフに臨んだ。しかし、…
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「理想的。厄介な難敵を望んでた」「トーナメント形式なのね」日本代表、10月のマッチメイクが決定！ファンが推す国は？
日本サッカー協会は8月7日、10月1日と5日に開催される「キリンカップサッカー2026」の参加国を発表。日本（FIFAランキング17位）のほか、エクアドル…
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「トルコはレベルが低すぎる」「ロナウドのよう」サラーの決断をリバプール伝説OBが疑問視！やはり給与が関係？新天地で手にする額は…
リバプールのレジェンドOBジェイミー・キャラガー氏が、モハメド・サラーの決断に疑問を呈した。英衛星放送『Sky Sports』が発言を伝えている。現…
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「人生で最もバカげた発言」元世界４位がマンUレジェンドを痛烈批判…“サッカーvsテニス論争”が勃発「２分おきに、あの素敵なオレンジジュースを飲みに行く」
元イングランド代表MFのポール・スコールズと、元プロテニス選手のグレグ・ルーゼドスキーによる“競技論争”が白熱している。英紙『The Sun』が、…
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「過去10年間の尽力に…」アルゼンチン協会がインファンティーノ会長を支持。“W杯売却計画”にも言及「過ちを認めたことは、特筆すべき点である」
アルゼンチンサッカー協会（AFA）は８月６日、声明を発表し、FIFA（国際サッカー連盟）のジャンニ・インファンティーノ会長への支持を表明した。A…
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「え、可愛い」「いい男やなぁ」日本代表エースが投稿したモデル妻＆愛妻娘との家族ショットが大反響！「涙出た」
フェイエノールトに所属する日本代表FWの上田綺世が８月６日、自身のインスタグラムを更新。妻でモデルの由布菜月さんや愛娘とのオフショットを公開…
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元セレッソの点取り屋が南米強豪の代表監督に正式就任！ 国際舞台で培った経験、リーダーシップ、深い戦術的知見。９月に森保Ｊと対戦
ウルグアイサッカー連盟（AUF）は現地８月６日、同国代表チームの監督にディエゴ・フォルランが正式に就任したことを発表した。U-20代表の指揮官も…
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「W杯での評価は非常に高かった」英国人記者が前田大然の“プレミアリーグでの成功”に太鼓判！ セルティックファンは惜別「ナカ以来、最高の日本人」「もっとビッグクラブへいけた」【現地発】
今夏、日本代表FW前田大然がスコットランド王者セルティックからプレミアリーグに昇格したイプスウィッチに加入した。イプスウィッチにとって初の日…
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「チーム最高の選手」スペイン名門移籍の19歳日本代表が偉業達成か！地元紙が開幕スタメンに予想「レギュラーの座を掴んだ」
今夏にFC東京からスペインの名門バレンシアに移籍した日本代表MF佐藤龍之介は、プレシーズンマッチで躍動。現地での評価も高まっている。地元のス…
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「インファンティーノへの支持を全会一致で再確認」アフリカサッカー連盟が数少ない味方に。FIFA会長選挙は来年３月に予定
ワールドカップの権利売却計画を巡り、FIFA（国際サッカー連盟）のジャンニ・インファンティーノ会長が激しい嵐の真っ只中にいる。インファンティ…
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１位ケイン、２位エムバペ、３位ハーランド…上田綺世が10位！新シーズンを前に興味深いデータが明らかに！王が大集結
北中米ワールドカップを経て、2026-27シーズンがいよいよ本格的にスタートする。それを前に、ドイツのデータサイト『Transfermarkt』が、興味深い昨…