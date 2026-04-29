4月28日（現地時間27日）のロサンゼルス・ドジャースとフロリダ・マーリンズとの試合前、ドジャースタジアムのグラウンドに降り立ったのは「X JAPAN」YOSHIKI（60）。アメリカ国歌を演奏して、“日本色”に染まったスタジアムを沸かせた。

【写真】その「赤い」のは何？ ジャパンナイトで提供された“日本食”メニュー

この日の試合は、日本文化や伝統をリスペクトするイベント「ジャパニーズヘリテージナイト」として開催。YOSHIKIも日本を代表するアーティストとして来訪し、2024年4月のドジャースタジアム、2025年3月の東京ドーム開幕戦に続き、3年連続でMLBイベントでパフォーマンスを披露した。

ジャパンナイトの一環として、食文化もジャパニーズスタイルで提供。ドジャース公式Xやインスタグラムでも、

【今夜限定のフードメニューでジャパニーズヘリテージナイトをお祝いしましょう】

との投稿とともにジャパンナイト限定のスタジアムフードを紹介している。

おそらく日本食をイメージしたメニューなのだろう。富士山と“ご来光”がデザインされた「ザ・日本」仕様のドリンクカップの主張が激しい。そして気になるフードメニューは4種類。ドジャース専門メディア『ドジャーブルー・ドットコム』によると、

一つ目は、テリヤキソースで味付けした牛肉と玉ねぎをライスボウルに盛り付けた「ビーフテリヤキボウル」。しかし具材の半分は「ガリ」のような大きな紅生姜が占め、ケチャップかチリソースらしき「赤いソース」のミニカップが添えられている。

そして二つ目は「カツ丼」を思わせる「ポークトンカツボウル」。アメリカには“卵とじ”の概念はないのか、ソースカツ丼に近いビジュアルでやはり赤いソース付き。こちらはハワイアン屋台での提供とのことでホットチリソースか。

3つ目はサンドウィッチ。具材はたっぷり野菜にタマゴ、チキンがサンドされた、その名も「ワンパクチキンサンドウィッチ」とのことだが、「わんぱく」要素はどこ？ そして最後に、ヘルメット型容器に盛られたポテトフライと思いきや、まさかの「クリスピーポークフライ」。カリカリに揚げた豚肉だった。

AIに作らせた画像みたいな飯やな

《ワオ！全部おいしそう》《今日、行けないのが悲しい》《通常メニューに加えて！》投稿のコメント欄には現地ユーザーからの好意的な意見が寄せられている。これがアメリカの日本食としてスタンダードのようだ。

一方で、国内のネット上では、

《もう発想がアメリカなんよ》

《とりわけ日本文化を感じられるかというとまあ微妙》

《なんかAIに作らせた画像みたいな飯やな》

牛丼とカツ丼以外は日本要素が見当たらないメニューに違和感を覚えるユーザーも。

この日の先発を託された山本由伸投手（27）、そして3年連続4度目のMVPを受賞した、日本が誇るスーパースター・大谷翔平投手（31）を要するドジャース。次回は是非とも、彼らにメニュー考案を頼んでほしい。