「親が倒れているかも」離れて暮らす子どもの不安を減らす！専門家が指南する“見守りサービス”の最適解

遠く離れて暮らしていたり、仕事や子育てが忙しかったりして、高齢の親を十分に見守れず、不安を抱えている人は少なくない。そんな人のために、センサ…