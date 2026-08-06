週刊女性PRIME
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くら寿司、閉店間際の“ネタ大盛り”写真が話題に「出会えたらラッキー」広報が明かした“幻サービス”の全容
「閉店間際にくら寿司へ行ったら、ネタの量がバグっていた」という投稿がSNSで話題に。大盛り寿司の写真に驚きの声が上がる一方、広報に確認すると“…
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「“考察ドラマ”とは一線を画している」激バズ中の『Tシャツが乾くまで』、散りばめられた伏線よりも大事な要素
蒼井優が主演を務めるTBS系金曜ドラマ『Tシャツが乾くまで』が、大きな話題を集めている。【写真】宮沢りえ・尾野真千子・広瀬すずとともに打ち上げ…
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《ゾンビよりマシ》巨人・高梨投手のお泊まり不倫報道の“静けさ”、ファンが示す球界の不祥事慣れ
7日、巨人のリリーフ左腕・高梨雄平投手（34）の“お泊まり不倫愛”が『FRIDAY』より報じられた。「左手薬指に指輪」というインパクトのある見出し…
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「男手が必要」滝沢秀明氏が熊本復興支援を表明、浮かび上がる〈中居正広“合流”〉の可能性
7月28日に最大震度7を観測し、大きな被害を出している熊本地震。旧ジャニーズ事務所に所属していた元タレントたちが、震災支援に積極的な取り組みを…
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「売り方汚すぎ」とファン落胆、『Number_i』海外進出の夢が実現もチケットが“世界規模”の大幅値上げ
7月28日に発生した熊本県を震源とする最大震度7を記録した令和8年熊本地震。現場では、自衛隊やボランティアなどが被災者の救命・救助活動を行って…
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《何年も待った》光GENJIが40周年に向けサブスク解禁！本人たちのコメント続々で急浮上する“再結成”の道
1987年の8月19日、当時のジャニーズ事務所からデビューした7人組のアイドルグループ『光GENJI』。今年39周年を迎え、来年は40周年イヤーを迎えよう…
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「ウェーイ！サイコー」拍手に指笛…映画『スパイダーマン』で起きたミセス一部ファンのマナーに賛否
7月31日に日米同時公開された映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』が、公開3日間で興行収入15億5944万円を突破。2020年以降に公開された…
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「受信料払っているのだから説明を」国民イラだち、NHK性加害者非公表の逃げ腰で問われる公共放送の責任
NHK職員が番組出演者から性被害を受け、PTSD（心的外傷後ストレス障害）と診断されていた問題で、同局の対応をめぐり波紋が広がっている。【写真】…
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「親が倒れているかも」離れて暮らす子どもの不安を減らす！専門家が指南する“見守りサービス”の最適解
遠く離れて暮らしていたり、仕事や子育てが忙しかったりして、高齢の親を十分に見守れず、不安を抱えている人は少なくない。そんな人のために、センサ…
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モバイルバッテリー火災が夏に増える理由は？「すぐに使用を中止して」危険サインと買い替え目安も
日常の疑問を解決！知って楽しい雑学雑学1:モバイルバッテリー火災、夏に増えるのはなぜ?【写真】「2年で買い替えて」モバイルバッテリー火災を防ぐ4…
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《1%の消費減税》小渕優子氏、代替財源ナシに反発も「揚げ足取りではなく」求められる“建設的な議論”
「大変な懸念を持っておりましたし、今でももっています」「少子化も高齢化も社会保障のお金もこれからどんどん増えるという中にあって、こんな議論し…
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藤川阪神の“泣きどころ”？ DeNA牧もビックリの“お粗末プレー”にファンはガックリ《鳥谷2世求む》
読売ジャイアンツとセ・リーグ首位争いをする阪神タイガースが、8月5日の横浜DeNAベイスターズとの試合を7-11で落とした。2連覇に向けて気が抜けな…
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「警察官が死刑にした」発言の玉川徹氏、大阪発砲事件への持論に「警官命をなんだと…」批判が殺到
8月5日放送の『羽鳥慎一モーニングショー』（テレビ朝日系）で、コメンテーターの玉川徹氏が放った発言が物議を醸している。【写真】前妻との離婚か…
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ユニクロ“モデル美女”と熱愛報道の野村周平、下半身強調の「過激すぎる三角水着」公開でザワつく
7月2日に配信され、エンタメ業界をざわつかせたドラマ『ガス人間』。Netflixと東宝の初タッグで制作され、主演の小栗旬と蒼井優のほか、広瀬すず、…
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ぱーてぃーちゃん・信子、すっぴん姿に「ギャルメイクよりいい」の声…“お嬢様な素顔”とのギャップで好感度爆上がり
お笑いトリオ「ぱーてぃーちゃん」金子きょんちぃが、7月29日にInstagramのストーリーズで、メンバーの信子の“すっぴん”ショットを披露し話題を集…
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《人を見極める》趣里主演『大空港』の税関コラボポスターが“皮肉すぎるタイミング”… 三山凌輝の密会報道を連想
女優の趣里が主演を務めるドラマ『大空港〜GATE24〜』（テレビ朝日系）が、7月30日放送の第2話を前に、税関と出入国在留管理庁による史上初の連名タ…
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『VIVANT』8時間3万円で「別班」を募集！詐欺の声も「求人は事実」運営会社が明かす“激レア”バイトの真相
堺雅人主演で2023年に放送され、壮大なスケールの物語や“考察ブーム”を巻き起こしたTBS日曜劇場『VIVANT』。2026年7月には約3年ぶりとなる第2シー…
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妊婦以前に「田中みな実」を貫く姿に共感、“背中パックリ”大胆ドレスで変わらぬ美への執念
結婚と第1子妊娠を発表後、初めて公の場に姿を見せた田中みな実。ややふっくらとしたお腹を感じさせながらも、いわゆる「マタニティらしい」装いで…
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《ドラクエとジェラピケ》メンズもある！意外なコラボの意外な相性、“おうち時間”との親和性
株式会社マッシュスタイルラボが展開するルームウェアブランド「ジェラート ピケ」は7月28日、『ドラゴンクエスト』とのコラボレーション第2弾『GEL…
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《NHK性加害騒動》出演者Xの“言い訳”が「通用すると思ってるの？」と大炎上、NHKは“出禁”も芸能活動継続か
NHKが8月5日、同局の職員が番組出演者から性加害を受けていた事実を公表し謝罪した問題。被害に遭った職員がPTSD（心的外傷後ストレス障害）を発症…