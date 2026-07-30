生成AI
『生成AI』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月9日
2026年8月7日
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法務省が生成AIによる声の無断利用に関する権利侵害の指針を公表
日テレNEWS NNN
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著名人の声にもパブリシティ権が適用されると法務省検討会が報告
FNNプライムオンライン
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値上がりするiPhoneをペイディ分割払いで賢く購入する方法
分割手数料0％・最大36回払いで、iPhone購入時の負担を軽減できる
ケータイ Watch
2026年8月6日
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写真加工アプリ「SNOW」のステマ疑いで、消費者庁が提供2社に措置命令
FNNプライムオンライン
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TIME誌が人間とAIクローラーに異なるページを配信、AI向けには広告も挿入
AI向けページにはMarkdown形式の本文に加え、広告主情報が埋め込まれているとのこと
GIGAZINE（ギガジン）
2026年8月5日
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気を使っても垢抜けない…40代から意識したい「顔映り」の整え方
色の明るさより「身につけた時に表情が自然に見えるか」が重要だという
beauty news tokyo
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デザイン会社の倒産が過去最悪ペースで進行 AIの台頭が影響したか
生成AIの普及でクライアントが自社制作に移行し受注が激減したとみられる
内外タイムス
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著名投資家がM7から1社を外し、暴落に備える資産配分を語る
急騰株には「旬」があり、機関投資家の資金が抜けると株価は逆回転するという
みんかぶマガジン
2026年8月3日
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熊本地震でXのデマ拡散が深刻化、防災インフラとしての機能が問われる
J-CASTニュース
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通勤電車の中だけで「月10万円」生成AIを使った令和のブログ・note攻略法
会社員でも通勤電車のスキマ時間に生成AIを活用し月10万円を稼げるという
みんかぶマガジン
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Google EarthのAI画像生成機能が偽の衛星写真を作れると判明し撤回
架空の災害現場や軍事施設を本物の衛星写真と見紛う形で生成できるとわかり炎上
GIGAZINE（ギガジン）
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AIバブルが崩れると日本の株式市場や地方経済にも調整圧力がかかる
日経平均はアドバンテストや東京エレクトロンなどAI・半導体関連が約20％を占め感応度が高い
ダイヤモンド・オンライン
2026年8月1日
2026年7月31日
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Amazonが北朝鮮ハッカーグループによるnpmパッケージ4件への攻撃を特定
北朝鮮のSAPPHIRE SLEETによる犯行と中程度の確信度で特定している
GIGAZINE（ギガジン）
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取締役を辞した56歳が再就活のどん底で妻の助言に救われた
月収10万円台の求人ばかりで体重が10kg減るほど追い詰められたという
プレジデントオンライン
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AIが作りAIが視聴するショート動画、奇妙なサイクルが広がりつつある
FRIDAYデジタル