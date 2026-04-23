白方〜布施田バイパスが全線開通

国道416号の白方〜布施田バイパスが、2026年4月26日（日）15時に全線開通します。

【便利！】これが国道416号「白方布〜施田バイパス」の開通ルートです（地図と写真）

国道416号は福井県福井市から石川県小松市に至る約91kmの道路です。福井市内では福井港や県内最大の工業団地「テクノポート福井」と、市中心部や北陸道・中部縦貫道を結んでいますが、途中の一部区間は未改良や線形不良の箇所があり、県によると渋滞や事故の多発、安全性の確保が課題といいます。

このため福井市の白方町から布施田町にかけて、現道の北側に広がる田園地帯を突っ切る形で白方布〜施田バイパス（延長5.2km）の整備が進められてきました。これまで東側1.5kmが開通していますが、今回は残りの白方布〜波寄町間3.7kmが完成し、全線開通を迎えます。

道路は幅員10.25m・車道2車線です。臨港部から九頭竜川左岸までをショートカットするこのバイパスについて県は、「現在の道路における大型車などの交通量を減らし、通学路の安全確保、渋滞の緩和、交通事故の減少を図ります」と説明しています。