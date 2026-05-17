乗りものニュース
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日本の「武器輸出」想像以上の注目？ “三原則”改定直後の海外展示会が大盛況だった件 ただ“肩透かし”の声も
予想に反して大盛況だった日本の防衛装備庁パビリオン2026年4月20日から23日まで、マレーシアの首都クアラルンプールで、防衛総合イベント「DSA2026…
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「自転車をやめた」も多数!? 青切符導入でここまで意識が変わった！ 「絶対に止まるようになった」「捕まるくらいなら最初から車」一部行為には“危険”の声も
回答者の半数に「意識の変化アリ」乗りものニュースでは、2026年4月30日から5月8日にかけて、「自転車の青切符制度」に関するアンケートを実施しま…
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兵庫県初「自衛隊の市中パレード」5月末に開催へ！ 空自戦闘機の応援もあるぞ
パレード、駐屯地記念行事など2日間にわたりイベントを開催兵庫県小野市および加東市にまたがり、第8高射特科群などが駐屯する陸上自衛隊の青野原（…
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「山で唐突に終わる」巨大道路！ いつかはトンネル、どこまでつながる…？ 未だブツ切りの仙台「壮大な大環状線」とは？
仙台の凄い国道「仙台バイパス」と東北道を直結!?東北最大の都市仙台、そのなかでも随一の一般道が、市内を南北に貫く国道4号「仙台バイパス」です…
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新宿駅と長野駅を結ぶ「夜行特急」が運転へ その名も「ナイトエクスプレス信州」 今夏から新規設定
早朝から長野で観光を楽しめるダイヤにJR東日本は2026年5月15日、「夏の臨時列車」を発表。その中で、新宿駅と長野駅を結ぶ夜行特急「ナイトエクス…
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「日本最大のイオン」さらにパワーアップへ 新エリアが5月30日に開業！ 水上レジャーも楽しめる
駅直結「イオンレイクタウン」内に新エリアが5月30日開業イオンモールは、埼玉県越谷市にある日本最大級の商業施設「イオンレイクタウン」内に、新…
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自衛隊の「革新的すぎる無人ステルス艦」実用化へ研究着々！ 新たなイメージが公開 魚雷も撃てる!?
自衛隊の新装備「戦闘支援型多目的USV」新たなイメージが公開防衛装備庁・艦艇装備研究所は、研究開発を進めている無人装備「戦闘支援型多目的USV」…
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豪海軍の「改良型もがみ型ベース艦」搭載兵装が決定！“最後の砦”となる防空兵装とは？
豪海軍の改良型もがみ型の近接防空システムが決まるRTX傘下のレイセオンは2026年5月11日、自社の先進的艦艇防空システム「SeaRAM」がオーストラリア…
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「面白い形」の激珍巨大機、中部空港にまさかの集結！ 世界で4機のみ…なぜ“激レアシーン”が生まれるのか
異形の激レアジャンボ機がまさかの…中部空港の公式SNSアカウントが、「迫力ありますね」というコメントとともに、同空港の様子を投稿しました。投…
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大きいことはいいことだ！ 国内最大クラスの530馬力の国産大型トラックが復活 した“必然”の理由とは？
530馬力の新型「スーパーグレート」を公開2026年5月14日から5月16日までパシフィコ横浜で開催された「ジャパントラックショー2026」で、三菱ふそう…
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「日本の海底を自由に探検！」海上保安庁がまさかの「マイクラ」参入！ 公式が収集したリアル地形データに「最高じゃん！」の声
まさかのマイクラで海底マップ再現海上保安庁は2026年5月14日、日本周辺の海底地形データを反映したゲーム『Minecraft（マインクラフト）』のワー…
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これが「最初の道の駅？」 パーキングエリアじゃん！ “高速道路みたいな一般道”で38年 高速PAから“失われつつあるもの”がここに
これが「道の駅 発祥の地」か…！今や日本全国1200か所以上を数える「道の駅」。地域の産物を使った飲食や買い物が楽しめるだけでなく、なかには遊…
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ホンダ「新型HV車」2モデルを初公開！ 選択と集中と“大胆なコスト削減”で大赤字を巻き返せる？
「新型HV」プロトタイプ2車種を世界初公開ホンダは2026年5月14日、四輪事業の再構築に向けた取り組みと、今後の事業の方向性に関する説明会を開催し…
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空母の甲板ど真ん中「謎の小部屋」がニョキッ!? 邪魔すぎる場所にある“絶対不可欠な設備”の正体
なぜそんな邪魔な場所に!? 甲板のど真ん中にある「謎の小部屋」アメリカが誇る原子力空母のニミッツ級や、最新のジェラルド・R・フォード級など、一…
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スズキ・ハスラー←「そりゃバイクだろ!!」って人が一定数いる、これだけの理由 スズキにとって超大切な名前!?
公式オプションにシリンダーまで存在した本格派のスクランブラー「スズキのハスラー」と聞くと、現在ヒット中の軽四輪車を思い浮かべる方が大半だと思…
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道路標識の「飛行機マーク」絶対向かない方向とは？ 直感に訴えるデザインの工夫
矢印だけじゃない！ 飛行機の「鼻」が示す方向の秘密さて、いろいろな方向を向く飛行機マークですが、実はまず見かけることがない向きがあります。…
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高級感だけじゃない!? クルマの「本革シート」に隠された “超実用的” なメリット3つ「布シートより安心かも」
布シートより“衛生的” ダニもホコリも寄せ付けないいまや高級車に限らず、国産車でも「レザーパッケージ」として本革シートが設定されることが増…
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手軽にトラックをワイヤレス充電！ ドライバーの声を反映した、三菱ふそうトラック・バスの実証実験とは
実運用型の実証実験はじまるEVトラック普及の議論では、これまで航続距離やバッテリー容量に注目が集まってきました。しかし、実際の物流現場で次第…
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渡し船に代わる「利根川の新たな橋」いよいよ具体化へ！ 10km橋ない“空白区間”を埋める「3県横断の新ルート」 6月に説明会
利根川「新ルート」いよいよ都市計画まとまる埼玉と群馬を結ぶ「利根川新橋」がいよいよ具体化しそうです。2026年6月、埼玉県と群馬県にて、それぞ…
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「え、見たことあるぞ!?」あくまでも“インスパイア”です！ 米空軍博物館が歴史的に有名な「スターファイター」を展示 その意味とは
なぜか狭い場所飛んでそうな印象が…アメリカ空軍博物館は2026年5月11日、“SF作品にインスパイア”されたスターファイターの展示を行うと発表しま…