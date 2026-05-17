これが「最初の道の駅？」 パーキングエリアじゃん！ “高速道路みたいな一般道”で38年 高速PAから“失われつつあるもの”がここに

これが「道の駅 発祥の地」か…！今や日本全国1200か所以上を数える「道の駅」。地域の産物を使った飲食や買い物が楽しめるだけでなく、なかには遊…