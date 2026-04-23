Aぇ! group末澤誠也＆小島健、USJ25周年を満喫 過去には年パスも所持のマニア「まさに“Discover U”」
4人組グループ・Aぇ! groupの末澤誠也と小島健が、24日午後8時から放送されるフジテレビ系バラエティー『ウワサのお客さま』（毎週金曜 後8：00）に出演。今年開園25周年を迎え、アニバーサリーイヤーに沸く“ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）”を大特集。関西出身の最強マニア・末澤＆小島による最新“うんちく”ツアーから、大食いレジェンドたちが挑む全レストラン16店舗の爆食企画まで、25周年のパークを100倍楽しむための情報が目白押しの内容を届ける。
【画像】メンバーが飛び出してきそう…Aぇ! group『でこぼこライフ』通常盤ジャケット
学生時代から年間パスポートを持ち、月1ペースで通っていたという自他ともに認めるUSJマニアの末澤と小島。2人が、25周年ならではの注目ポイントをナビゲート。
クルーに声をかけると、今だけ無料でもらえる25周年限定ステッカーをゲット。「Vaundy×ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」では大人気アトラクションに、Vaundyが手掛けた25周年アニバーサリーソングが期間限定で追加されている。
今年5周年を迎えた「スーパー・ニンテンドー・ワールド」エリアでは、史上初めてヨッシーとのグリーティングが解禁。さらに、光って音が鳴る“アニバーサリー・スーパースター・ポップコーンバケツ”も登場する。さらに『バック・トゥ・ザ・フューチャー』のドクに会える期間限定スポットが復活している。
このほか“ウワサ大食いオールスターズ”の“大食いレジェンド”・三宅智子、“洗面器ガール”・黒木美紗子、“スイーツ爆食ガール”・飯友らん子の３人が、１日でパーク内全16店舗の最新人気グルメベスト3（計48品）を完食するという過酷なスケジュールに挑戦。「スタジオ・スターズ・レストラン」では“トマホーク”が入った、“スタジオ・スターズ25周年スペシャルプレート”（総重量約2.4キロ）が登場。三宅が20分で完食する驚異の食べっぷりを披露する。
「ルイズN.Y.ピザパーラー」では肉が敷き詰められた“肉畑”状態の25周年限定ミートボールピザを含む、直径約40センチの巨大ピザ3枚をシェア。「スヌーピー・バックロット・カフェ」ではスヌーピーの顔を模した“エビカツバーガー”や、25周年デザインの“チキンとトマトクリーム・スパゲティ”を堪能する。番組恒例のヒット商品クイズでは、USJとサーティワン アイスクリームのコラボフードが出題される。
このほか、25周年パレードの最終ドレスリハーサルに独占密着。早朝4時から行われる路面チェックや、ゲスト役として参加する約900名のクルーなど、華やかなパレードを支えるプロデューサーたちの徹底したこだわりと努力の裏側が明らかになる。
■出演者コメント
▼末澤誠也
USJの周年記念に来たのは、今回が初めてでした。外壁とか25周年仕様になっていたりと、細かいところにちりばめられていて、これは実際来てみないと味わえないですね。あとは、フードのクオリティが高くておいしい、さらにかわいくて映えるものもたくさんあって、自分の中でもヒットしました！ぜひ皆さんにも食べていただきたいです！
――視聴者の皆さんへ
モデルコースになったと思います！まさに“Discover U”だなと思いました！
▼小島健
楽しかったですね。こんなに充実したUSJは久しぶりでした。アトラクションだけでも、5つ体験できるってあまりないので、普段あまり自分からジェットコースターとか乗らないんですけど、今回だからできた発見がたくさんあって、はまっちゃいそうですね！いろんな楽しみ方を教えていただいたり、さらにあのキャラクターに出会えたりと楽しませてもらいました
――視聴者の皆さんへ
ずばり、最高ですね！楽しみ方が伝わると思うので、このオンエアを見たら、次の日絶対USJに行きたくなると思います。その自信があります！僕たち自身がそれくらい楽しみました！
学生時代から年間パスポートを持ち、月1ペースで通っていたという自他ともに認めるUSJマニアの末澤と小島。2人が、25周年ならではの注目ポイントをナビゲート。
クルーに声をかけると、今だけ無料でもらえる25周年限定ステッカーをゲット。「Vaundy×ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」では大人気アトラクションに、Vaundyが手掛けた25周年アニバーサリーソングが期間限定で追加されている。
今年5周年を迎えた「スーパー・ニンテンドー・ワールド」エリアでは、史上初めてヨッシーとのグリーティングが解禁。さらに、光って音が鳴る“アニバーサリー・スーパースター・ポップコーンバケツ”も登場する。さらに『バック・トゥ・ザ・フューチャー』のドクに会える期間限定スポットが復活している。
このほか“ウワサ大食いオールスターズ”の“大食いレジェンド”・三宅智子、“洗面器ガール”・黒木美紗子、“スイーツ爆食ガール”・飯友らん子の３人が、１日でパーク内全16店舗の最新人気グルメベスト3（計48品）を完食するという過酷なスケジュールに挑戦。「スタジオ・スターズ・レストラン」では“トマホーク”が入った、“スタジオ・スターズ25周年スペシャルプレート”（総重量約2.4キロ）が登場。三宅が20分で完食する驚異の食べっぷりを披露する。
「ルイズN.Y.ピザパーラー」では肉が敷き詰められた“肉畑”状態の25周年限定ミートボールピザを含む、直径約40センチの巨大ピザ3枚をシェア。「スヌーピー・バックロット・カフェ」ではスヌーピーの顔を模した“エビカツバーガー”や、25周年デザインの“チキンとトマトクリーム・スパゲティ”を堪能する。番組恒例のヒット商品クイズでは、USJとサーティワン アイスクリームのコラボフードが出題される。
このほか、25周年パレードの最終ドレスリハーサルに独占密着。早朝4時から行われる路面チェックや、ゲスト役として参加する約900名のクルーなど、華やかなパレードを支えるプロデューサーたちの徹底したこだわりと努力の裏側が明らかになる。
■出演者コメント
▼末澤誠也
USJの周年記念に来たのは、今回が初めてでした。外壁とか25周年仕様になっていたりと、細かいところにちりばめられていて、これは実際来てみないと味わえないですね。あとは、フードのクオリティが高くておいしい、さらにかわいくて映えるものもたくさんあって、自分の中でもヒットしました！ぜひ皆さんにも食べていただきたいです！
――視聴者の皆さんへ
モデルコースになったと思います！まさに“Discover U”だなと思いました！
▼小島健
楽しかったですね。こんなに充実したUSJは久しぶりでした。アトラクションだけでも、5つ体験できるってあまりないので、普段あまり自分からジェットコースターとか乗らないんですけど、今回だからできた発見がたくさんあって、はまっちゃいそうですね！いろんな楽しみ方を教えていただいたり、さらにあのキャラクターに出会えたりと楽しませてもらいました
――視聴者の皆さんへ
ずばり、最高ですね！楽しみ方が伝わると思うので、このオンエアを見たら、次の日絶対USJに行きたくなると思います。その自信があります！僕たち自身がそれくらい楽しみました！