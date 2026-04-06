ABEMAは開局10周年記念特別番組『30時間限界突破フェス』内の企画として、「市川團十郎を笑わせたら1000万円」を4月12日に放送する。

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『30時間限界突破フェス』は、4月11日午後3時から12日夜10時にかけて生放送される30時間の特別番組。ABEMA全体を“フェス会場”に見立て、3チャンネルでさまざまなコーナーが同時進行する。

「市川團十郎を笑わせたら1000万円」は、芸人たちが制限時間1分以内に渾身のネタを披露し、歌舞伎俳優・市川團十郎を笑わせることができれば賞金1000万円を獲得できるという企画。出場するのは24組の芸人で、『R-1グランプリ2026』優勝の今井らいぱちをはじめ、トム・ブラウン、ハリウッドザコシショウ、ランジャタイ、ママタルト、FUJIWARA・原西ら、『M-1グランプリ』決勝進出コンビを含む顔ぶれが揃う。

MCは東野幸治と本田望結が務め、お笑いコンビ・見取り図（盛山晋太郎、リリー）がサポートとして参加する。

（文＝リアルサウンドテック編集部）