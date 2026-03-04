ドジャース・佐々木朗希（24）が日本時間4日、ガーディアンズ戦に登板。初回、2四球と安打で無死満塁とされ、4番マンザードに一発を浴びた。続く打者に四球を与えたところで1死も奪えず降板。特別ルールにより二回から再登板し、2イニングを無失点に抑え、計2回3分の0を2安打4失点、3四球だった。

ロッテ前監督・吉井理人氏が佐々木朗希を語る「“返事もしなかった頃”から間違いなく成長しています」

ここにきて、右肩手術からの復活を目指すストーン（27）に故障が再発。すでに左のエース格であるスネル（33）が左肩に不安を抱え、2月のキャンプは別メニュー調整。指揮官によれば、ブルペンでの投球練習開始のメドすら立っていない状況だ。ド軍は戦力が豊富とはいえ、先発投手2人が早々と離脱したのだ。

ド軍のローテは現状、山本由伸（27）、大谷翔平（31）、グラスノー（32）、昨季6勝の右腕シーハン（26）、佐々木の5人。これに右腕ナック（28）、キャスペリアス（27）、左腕ロブレスキ（25）らが6番手を争っている。

このうち、侍ジャパンに選出され、WBC初戦6日の台湾戦に先発する山本は決勝まで勝ち上がった際には登板が予想されており、試合数やイニング数によっては休養が必要になる。オープン戦、WBCともDHに専念している大谷も、チームに戻ってから投手として急ピッチでの調整を予定しているとはいえ、開幕に間に合うかは微妙だ。

実績からいえば、通算43勝（36敗）をマークして、古巣のレイズ時代も含めて2度、開幕投手の経験があるグラスノーが有力とはいえ、2024年に移籍してからは右肘や腰、右肩と度重なる故障でシーズン途中に離脱を繰り返しているため、序盤から無理はさせられない。

佐々木は今後、中6日での登板が続けば、19日のジャイアンツ戦がОP戦最後のマウンドとなる。27日のダイヤモンドバックス戦には中7日と余裕を持っての登板が可能だ。

メジャー2年目の佐々木が大役を務める可能性もある。

◇ ◇ ◇

そんな佐々木だが、ドジャースのユニホーム姿を見られる期間はそう長くないかもしれない。なぜなら、“トレード要員”として白羽の矢が立っているからだ。いったいどういうことか。なぜ、佐々木なのか。

