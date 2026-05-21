テレビ司会者は、いまや視聴率と同時に“炎上耐性”でも評価される時代。一つの失言がSNSで切り取られ、瞬く間に拡散する。ゲストの暴走をうまくさばくか、自ら火種をまくか。同じ司会でも、そこで手腕は天と地ほどに違って見える。【結果一覧】「やめてほしい…」司会者ランキングTOP1010代から80代の男女1000人に聞いた「やめてほしい」情報・報道番組の司会者は誰か。10位（同率）中山秀征／『シューイチ』（日本テレビ系）