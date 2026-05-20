大分県のサンリオキャラクターパーク ハーモニーランドは、7月3日〜9月15日までの期間、夏イベント『はちゃめちゃサマーパーリー！』を開催する。【写真一覧】こんがり日焼けをした姿が可愛らしい「マスコット」など、期間限定グッズも登場今年の夏イベントのテーマは「サマーパーリー」。家族や友人など、みんなでリフレッシュでき、楽しめる、さまざまなパーティコンテンツを用意する。注目の1つは、SNS等でも話題のこんが