北海道釧路市の自動車整備会社の敷地内で砲弾のようなものが見つかり自衛隊が回収しました。爆発の危険性はないということです。砲弾のようなものが見つかったのは釧路市星が浦南１丁目の自動車整備会社の敷地内です。 正午すぎ、警察に「砲弾らしきもの１本が出てきた」と通報がありました。警察によりますと砲弾のようなものは長さおよそ１３センチ幅３センチほどで遺品整理中に見つかったということです。自衛隊が回収し爆