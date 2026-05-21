大学の入学試験を他人になりすまして受験しようとした疑いで、中国人の男が逮捕されました。李彬容疑者（39）は3月、中国人受験生の偽造在留カードで東京・世田谷区の日本大学の入試会場に侵入し、不正に受験しようとした疑いが持たれています。受験生本人が試験会場を訪れ、自分の席に李容疑者が座っていたことから事件が発覚しました。李容疑者は、「SNSで知り合った人に入試を受けたら報酬を支払うと言われた」と容疑を認めてい