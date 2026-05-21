コカインを使用した罪に問われた7人組音楽グループ「XG」の元プロデューサー・SIMONこと酒井じゅんほ被告が、初公判で起訴内容を認めました。酒井被告はことし2月、愛知県名古屋市のホテルでコカインを使用したとして麻薬取締法違反の罪に問われています。酒井被告は保釈された後、自身のSNSで「私の身勝手な行動により、関係者の皆様、ファンの皆様をはじめ、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしましたこと、深くお詫び申し上げ