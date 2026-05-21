◇ナ・リーグドジャース−パドレス（2026年5月20日サンディエゴ）ドジャースの大谷翔平投手（31）が20日（日本時間21日）、敵地でのパドレス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。投打同時出場した試合では今季初となる8号となる先頭打者本塁打を放った。初回の第1打席、相手先発・バスケスの第1球、95・5マイル（約153・7キロ）の高め直球を振り抜くと、高く上がった打球は中堅右に着弾。初球を先頭打者アーチにし、敵地フ

◆タイトル Shohei Ohtani hits the first pitch of the game out of the park ☄️ pic.twitter.com/opPe7iogy4 — MLB (@MLB) May 21, 2026