きょう発表された今年4月の東京23区の新築マンションの平均価格は1億2498万円で、依然、高止まりが続いています。一方、中古市場には異変も起きているといいますが、今後、価格はどうなるのでしょうか。新築マンションのモデルルーム。シンプルながらも機能性を重視したつくりです。オープンハウス・ディべロップメント丹保祐一さん「交通の利便、生活利便が揃った物件が人気になっています」こうした新築マンション、いま、値段