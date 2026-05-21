20日、参議院憲法審査会において、れいわ新選組・奥田ふみよ議員が改憲反対を訴えた。【映像】「おい政府」の瞬間（実際の様子）奥田議員は緊急事態条項の検討が進む衆議院との温度差や、国会前の改憲反対集会の動きなどについて言及した後、国会傍聴に集まった多くの主権者の存在を挙げながら、次のような強い言葉で国民に訴えかけた。「国民の皆さん、決して騙されないでください。本当にもう後がありません。今日は、れいわ