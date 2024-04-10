B¥¸¥§¥¤¥º²¬ËÜÏÂ¿¿¡¡¥á¥¸¥ã¡¼½é°ÂÂÇ¤¬ËÜÎÝÂÇ¡¡OPÀï3ÂÇÀÊÌÜ¡¡WBC¤ÇÂÐÀï¤Î²ÄÇ½À¤¢¤ë±¦ÏÓ¤«¤é¹ë²÷ÃÆ
¡¡¡þ¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡¼¥á¥Ã¥Ä¡Ê2026Ç¯2·î23Æü¡Ë
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê29¡Ë¤¬23Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö24Æü¡Ë¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Î¥á¥Ã¥ÄÀï¤Ë¡Ö6ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£2²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼½éËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¥á¥Ã¥Ä¤ÎÀèÈ¯¤Ïºòµ¨12¾¡¤òµó¤²¡¢WBC¤Ç¤âÂÐÀï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÊÆ¹ñÂåÉ½¤Î¥¯¥ì¥¤¡¦¥Û¡¼¥à¥º¡£2²ó1»à°ìÎÝ¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè1ÂÇÀÊ¡£µð¿Í»þÂå¤ÎÅÐ¾ì¶Ê¤À¤Ã¤¿¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¤Î¡Ö´õË¾¤ÎÅ²¡×¤¬Î®¤ì¤ëÃæ¡¢ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿²¬ËÜ¤Ï½éµå¤Î¥·¥ó¥«¡¼¤ò¹ë²÷¤Ë¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¡£¿¿¤óÃæ¤Î´Å¤¤µå¤À¤Ã¤¿¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤º¥Õ¥¡¥¦¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡2µåÌÜ¤Î³°³Ñ¤Ë³°¤ì¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤ÏÎäÀÅ¤Ë¸«Æ¨¤·¥Ü¡¼¥ë¡£Â³¤¯3µåÌÜ¤Î¥·¥ó¥«¡¼¤Ï¸«Æ¨¤·¤Æ1¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ4µåÌÜ¡£³°³ÑÄã¤á¤ËÅê¤¸¤é¤ì¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¾¯¤·ÂÎÀª¤¬Êø¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÎÏ¶¯¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç´°àú¤ËÂª¤¨¤¿ÂÇµå¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£¥á¥¸¥ã¡¼½é°ÂÂÇ¤¬ÂÇµåÂ®ÅÙ103.4¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó166¥¥í¡Ë¡¢Èôµ÷Î¥431¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó131¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Î¹ë²÷¤ÊËÜÎÝÂÇ¤È¤Ê¤ê¡¢µå¾ì¤ÏÂç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡21Æü¡ÊÆ±22Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤Ë¡Ö6ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢2²ó¤Î¼éÈ÷¤Ç¼Ç¤ËÀª¤¤¤ò»¦¤µ¤ì¤¿Æñ¤·¤¤¥´¥í¤ò·Ú²÷¤Ë¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤Ç¥¢¥¦¥È¤ò¼è¤ê¡¢¼«·³¥Ù¥ó¥Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Å¨ÃÏ¥Õ¥¡¥ó¤âÊ¨¤«¤»¤¿¡£¤À¤¬¡¢ÂÇ·â¤Ç¤ÏÂè1ÂÇÀÊ¤ÏÍ·¥´¥í¡¢Âè2ÂÇÀÊ¤Ï»°¥´¥í¤ËÅÝ¤ì¤Æ²÷²»¤Ï¶Á¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡²¬ËÜ¤Ï¥á¥Ã¥ÄÀï¸å¡¢25Æü¡ÊÆ±26Æü¡Ë¤Î¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹Àï¡¢26Æü¡ÊÆ±27Æü¡Ë¤Î¥Þ¡¼¥ê¥ó¥ºÀï¤Ë½Ð¾ì¸å¡¢¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤ë¡£