初回の第1打席で中前適時打…その後は三塁守備で大活躍【MLB】Bジェイズ ー エンゼルス（日本時間9日・トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手が8日（日本時間9日）、本拠地でのエンゼルス戦に「4番・三塁」で出場。初回に適時打を放つと、三塁守備でも美技を連発。トラウトも驚く好守にファンも称賛を送っている。岡本は第1打席で中前にタイムリーを放ち、自慢のバッティングで魅せた。さらに2-0で迎えた4回無死一塁の場面