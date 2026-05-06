◇ア・リーグブルージェイズ ― レイズ（2026年5月5日タンパ）ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が5日（日本時間6日）、敵地でのレイズに「3番・三塁」で先発。2試合ぶりの今季10号本塁打をマークし、ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）に続きメジャー1年目で本塁打を2桁に乗せた。休養日で今季初めてスタメンを外れたゲレロに代わり3番に座った岡本は、初回2死走者なしの第1打席で右中間へ先制ソロを放った。1

◆ブルージェイズ・岡本和真、今季10号本塁打の動画 Kazuma Okamoto is up to 10 home runs on the season 💥 pic.twitter.com/cqx8fzq5Rj — MLB (@MLB) May 5, 2026