◇ア・リーグブルージェイズ 5X―3（延長10回） レイズ（2026年5月13日トロント）ブルージェイズが13日（日本時間14日）、本拠でのレイズ戦に延長10回、5―3で逆転サヨナラ勝ちして連敗を3で止めた。1―3とリードされたタイブレークの延長10回裏、1死満塁から5番ドールトン・バーショ外野手（29）が左翼へ劇的な逆転満塁本塁打を放った。ブルージェイズのサヨナラ満塁本塁打は17年7月30日のスティーブ・ピアース以来9年ぶ