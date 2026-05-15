ＭＬＢ公式サイトは１４日（日本時間１５日）、第４回の「打者パワーランキング」を発表し、ドジャース大谷翔平投手（３１）は前回（第３回）に続いて“圏外”だった。今回は岡本和真ブルージェイズ）、村上宗隆ホワイトソックス）が票を得る中で、大谷は得票すらなかった。大谷は今季も第１、２回の同ランキングで連続１位スタートを切ったが、打者としては調子が上がらず、この日まで３９試合で打率２割４分、７本塁打