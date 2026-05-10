◆米大リーグブルージェイズエンゼルス（９日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズ岡本和真内野手（２９）が９日（日本時間１０日）、「４番・三塁」で本拠地・エンゼルス戦に出場し、１点をリードした５回無死二、三塁の３打席目に貴重な追加点となる左前適時打を放った。エンゼルスの先発は右腕のコバノビツ。４月２１日（同２２日）に対戦した際には、三ゴロと三直に抑えられていた。