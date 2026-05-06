トロント・ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が現地時間5日、敵地でのレイズ戦に「3番・三塁」で先発出場。第1打席で今季10号本塁打を放った。昨季10勝を挙げた右腕ラスムッセンに対する初回の第1打席。カウント1-1から外角へ投じられた96.3マイル（約155.0キロ）のフォーシームを弾き返すと、打球速度107.9マイル（約173.6キロ）、飛距離409フィート（約125メートル）、打球角度23度の一発が右中間スタンドへ。今季初の3