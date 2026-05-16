ブルージェイズの日本開拓は、ドジャースの後追いでは終わらない。米専門メディア「ＢＶＭスポーツ」はトロントが日本市場で参考にすべき成功例として、意外にも大谷翔平投手（３１）らを抱えるドジャースではなく、鈴木誠也外野手（３１）の加入後に今永昇太投手（３２）も迎え入れながら地道な商流を広げたカブスを挙げた。焦点は「誰を獲ったか」だけではなく、その後にどう市場を育てるかだ。ブルージェイズは４月６〜８日