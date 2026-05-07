8回に安打性の打球に対し好守を見せた【MLB】レイズ 3ー0 Bジェイズ（日本時間7日・セントピーターズバーグ）ブルージェイズの岡本和真内野手が6日（日本時間7日）、本拠地で行われたレイズ戦で、超美技を披露した。8回無死一塁の場面で、三塁線への鋭い打球をダイビングキャッチ。その後の判断に現地カナダの放送局は注目。実況席からは、驚きと称賛の声が上がっていた。8回、カミネロが放った打球は、打球速度103.4マイル（