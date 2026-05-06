2019年のビシェット以来となる快挙【MLB】レイズ ー Bジェイズ（日本時間6日・セントピーターズバーグ）ブルージェイズの岡本和真内野手は5日（日本時間6日）、敵地で行われたレイズ戦に「3番・三塁」で先発出場した。初回の第1打席で今季10号ソロを放ち、メジャー移籍1年目で2桁本塁打に到達。全米記者協会に所属するフランシス・ロメロ記者によると、球団史においても激レアな記録が誕生したという。見事な一撃だった。初回2