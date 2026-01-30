まとめ買いやストックに。Amazonで天然水やお茶などの飲料が最大51%OFF【2/2まで】
「Amazon スマイルSALE」が、2026年2月2日（月）まで開催中です。今回は、お得なときにストックしておきたいお茶やジュースなどの飲料をご紹介。Amazonで注文すれば、玄関先まで届けてくれるのでとても助かりますよ。

強めの炭酸ガスで爽快な味わい。「ウィルキンソン タンサン」


ウィルキンソン

ウィルキンソン アサヒ飲料 タンサン ラベルレス 500ml×32本 [炭酸水]

2,999円 → 2,538円（15%オフ）

ウィルキンソン

ウィルキンソン アサヒ飲料 タンサン [炭酸水] 250ミリリットル (x 20)

2,419円 → 1,388円（43%オフ）

カフェインゼロで、子どもから大人まで飲めるアサヒの「十六茶」


十六茶

十六茶 アサヒ飲料 ラベルレスボトル 630ml×24本 [お茶] [ノンカフェイン]

2,301円 → 1,798円（22%オフ）

食後の血中中性脂肪の上昇を抑える「ぎゅっと濃い十六茶」630ml×24本


十六茶

アサヒ飲料 ぎゅっと濃い十六茶 630ml×24本 [お茶] [ノンカフェイン] [機能性表示食品] [糖の吸収/食後の血中中性脂肪の上昇を抑える]

2,843円 → 1,898円（33%オフ）

渋み・苦みを抑え、甘みを引き立たせたごくごく飲める緑茶


by Amazon

by Amazon 緑茶ラベルレス 500ml x 24本 さっぱり 国産茶葉100%使用

1,680円 → 1,176円（30%オフ）

濃い旨みと香りが楽しめる「機能性表示食品 綾鷹 濃い緑茶」


綾鷹

コカ・コーラ 綾鷹 濃い緑茶 525mlPET ×24本 [機能性表示食品]

2,227円 → 1,985円（11%オフ）

気になるお腹の脂肪を減らす「サントリー 烏龍茶」


サントリー烏龍茶

[機能性表示食品] サントリー 烏龍茶 ラベルレス お茶 ペットボトル 600ml×24本 まとめ売り実施中

2,482円 → 1,898円（24%オフ）

おなかの脂肪を減らすのをサポート。サントリー「機能性表示食品 烏龍茶」


サントリー烏龍茶

[機能性表示食品] サントリー 烏龍茶 お茶 ペットボトル 600ml×24本

2,836円 → 1,898円（33%オフ）

食事に合うおいしさ。キリンの「午後の紅茶 おいしい無糖」


午後の紅茶

キリン 午後の紅茶 おいしい無糖 500ml 24本 ペットボトル お茶 無糖紅茶 飲料 アイスティー

2,793円 → 2,344円（16%オフ）

「い・ろ・は・す 天然水」のラベルレスボトル


い・ろ・は・す（I LOHAS）

[Amazon限定ブランド]CCL い・ろ・は・すラベルレス 2LPET ×8本 ミネラルウォーター 無味

1,034円

20年以上の歳月をかけて磨き抜かれた、サントリーのミネラルウォーター


天然水

サントリー 天然水 ラベルレス ナチュラルミネラルウォーター 550ml×24本 まとめ売り実施中

2,200円 → 1,898円（14%オフ）

強炭酸の刺激とジンジャーのキレが特徴の「カロリーライト ジンジャーエール」


by Amazon

by Amazon カロリーライトジンジャーエール 500ml×24本

1,892円 → 1,135円（40%オフ）

日常生活やスポーツシーンに。サントリー「GREEN DA・KA・RA（グリーンダカラ）」


GREEN DA・KA・RA(グリーンダカラ)

GREEN DA・KA・RA(グリーンダカラ) サントリー グリーンダカラ ラベルレス スポーツドリンク ペットボトル (冷凍兼用) (熱中症対策) 600ml ×24本 まとめ売り実施中

2,736円 → 2,112円（23%オフ）

カラダが求める酸っぱさ。「キレートレモン Wレモン」


キレートレモン

キレートレモン Wレモン 500ml×24本 クエン酸 ビタミンC レモン果汁 炭酸飲料 ペットボトル ポッカサッポロ

4,655円 → 2,285円（51%オフ）

エナジードリンクの定番「レッドブル」


Red Bull

【Amazon.co.jp限定】レッドブル エナジードリンク 250mlx24本

5,132円 → 3,849円（25%オフ）

ココロとカラダをリフレッシュ。「コカ・コーラ」


Coca-Cola(コカ・コーラ)

コカ・コーラ ラベルレス 500mlPET×24本

2,376円 → 2,246円（5%オフ）

糖分ゼロ、保存料ゼロ、合成香料ゼロの「コカ・コーラ ゼロ」


コカ・コーラ ゼロ(Coca-Cola Zero)

コカ・コーラ ゼロ ペットボトル 500ml×24本

1,973円 → 1,802円（9%オフ）

血中コレステロールが気になる方に。「カゴメ トマトジュース」


カゴメ トマトジュース

カゴメ トマトジュース 食塩無添加 200ml紙パック×30本(毎日1本30日分 機能性表示食品 リコピン GABA 血圧 善玉コレステロール)【Amazon.co.jp限定】

2,970円 → 2,673円（10%オフ）

その他のおすすめ商品


あしたを想うオールフリー

あしたを想う オールフリー 350ml 24本[ノンアルコール ビール サントリー]

2,664円 → 2,503円（6%オフ）

本麒麟

本麒麟 キリン ビール350ml×24本 発泡酒新ジャンル

3,750円 → 3,549円（5%オフ）

ヱビスビール

エビス ヱビスビール サッポロ 350ml 缶 24本 ビール ケース買い

4,863円

松屋

【松屋】全部盛りセット 松屋の定番 牛豚カレーセット (30食 (x 1))

13,900円 → 6,290円（55%オフ）

※お酒は20歳になってから。飲酒運転は法律で禁止されています。妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあります。お酒は適量を。飲んだ後はリサイクル。

ポイントアップキャンペーンのエントリー受付中


キャンペーン期間中、エントリーして合計10,000円以上のご購入を対象にポイント還元率がアップします。

