まとめ買いやストックに。Amazonで天然水やお茶などの飲料が最大51%OFF【2/2まで】

「Amazon スマイルSALE」が、2026年2月2日（月）まで開催中です。今回は、お得なときにストックしておきたいお茶やジュースなどの飲料をご紹介。Amazonで注文すれば、玄関先まで届けてくれるのでとても助かりますよ。

強めの炭酸ガスで爽快な味わい。「ウィルキンソン タンサン」

カフェインゼロで、子どもから大人まで飲めるアサヒの「十六茶」

食後の血中中性脂肪の上昇を抑える「ぎゅっと濃い十六茶」630ml×24本

渋み・苦みを抑え、甘みを引き立たせたごくごく飲める緑茶

濃い旨みと香りが楽しめる「機能性表示食品 綾鷹 濃い緑茶」

気になるお腹の脂肪を減らす「サントリー 烏龍茶」

食事に合うおいしさ。キリンの「午後の紅茶 おいしい無糖」

「い・ろ・は・す 天然水」のラベルレスボトル

20年以上の歳月をかけて磨き抜かれた、サントリーのミネラルウォーター

強炭酸の刺激とジンジャーのキレが特徴の「カロリーライト ジンジャーエール」

日常生活やスポーツシーンに。サントリー「GREEN DA・KA・RA（グリーンダカラ）」

カラダが求める酸っぱさ。「キレートレモン Wレモン」

エナジードリンクの定番「レッドブル」

ココロとカラダをリフレッシュ。「コカ・コーラ」

糖分ゼロ、保存料ゼロ、合成香料ゼロの「コカ・コーラ ゼロ」

血中コレステロールが気になる方に。「カゴメ トマトジュース」

