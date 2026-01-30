まとめ買いやストックに。Amazonで天然水やお茶などの飲料が最大51%OFF【2/2まで】
強めの炭酸ガスで爽快な味わい。「ウィルキンソン タンサン」
ウィルキンソン アサヒ飲料 タンサン [炭酸水] 250ミリリットル (x 20)
2,419円 → 1,388円（43%オフ）
カフェインゼロで、子どもから大人まで飲めるアサヒの「十六茶」
食後の血中中性脂肪の上昇を抑える「ぎゅっと濃い十六茶」630ml×24本
アサヒ飲料 ぎゅっと濃い十六茶 630ml×24本 [お茶] [ノンカフェイン] [機能性表示食品] [糖の吸収/食後の血中中性脂肪の上昇を抑える]
2,843円 → 1,898円（33%オフ）
渋み・苦みを抑え、甘みを引き立たせたごくごく飲める緑茶
by Amazon 緑茶ラベルレス 500ml x 24本 さっぱり 国産茶葉100%使用
1,680円 → 1,176円（30%オフ）
濃い旨みと香りが楽しめる「機能性表示食品 綾鷹 濃い緑茶」
気になるお腹の脂肪を減らす「サントリー 烏龍茶」
[機能性表示食品] サントリー 烏龍茶 ラベルレス お茶 ペットボトル 600ml×24本 まとめ売り実施中
2,482円 → 1,898円（24%オフ）
おなかの脂肪を減らすのをサポート。サントリー「機能性表示食品 烏龍茶」
食事に合うおいしさ。キリンの「午後の紅茶 おいしい無糖」
キリン 午後の紅茶 おいしい無糖 500ml 24本 ペットボトル お茶 無糖紅茶 飲料 アイスティー
2,793円 → 2,344円（16%オフ）
「い・ろ・は・す 天然水」のラベルレスボトル
[Amazon限定ブランド]CCL い・ろ・は・すラベルレス 2LPET ×8本 ミネラルウォーター 無味
1,034円
20年以上の歳月をかけて磨き抜かれた、サントリーのミネラルウォーター
サントリー 天然水 ラベルレス ナチュラルミネラルウォーター 550ml×24本 まとめ売り実施中
2,200円 → 1,898円（14%オフ）
強炭酸の刺激とジンジャーのキレが特徴の「カロリーライト ジンジャーエール」
日常生活やスポーツシーンに。サントリー「GREEN DA・KA・RA（グリーンダカラ）」
GREEN DA・KA・RA(グリーンダカラ) サントリー グリーンダカラ ラベルレス スポーツドリンク ペットボトル (冷凍兼用) (熱中症対策) 600ml ×24本 まとめ売り実施中
2,736円 → 2,112円（23%オフ）
カラダが求める酸っぱさ。「キレートレモン Wレモン」
キレートレモン Wレモン 500ml×24本 クエン酸 ビタミンC レモン果汁 炭酸飲料 ペットボトル ポッカサッポロ
4,655円 → 2,285円（51%オフ）
エナジードリンクの定番「レッドブル」
【Amazon.co.jp限定】レッドブル エナジードリンク 250mlx24本
5,132円 → 3,849円（25%オフ）
ココロとカラダをリフレッシュ。「コカ・コーラ」
糖分ゼロ、保存料ゼロ、合成香料ゼロの「コカ・コーラ ゼロ」
1,973円 → 1,802円（9%オフ）
血中コレステロールが気になる方に。「カゴメ トマトジュース」
カゴメ トマトジュース 食塩無添加 200ml紙パック×30本(毎日1本30日分 機能性表示食品 リコピン GABA 血圧 善玉コレステロール)【Amazon.co.jp限定】
2,970円 → 2,673円（10%オフ）
その他のおすすめ商品
あしたを想う オールフリー 350ml 24本[ノンアルコール ビール サントリー]
2,664円 → 2,503円（6%オフ）
※お酒は20歳になってから。飲酒運転は法律で禁止されています。妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあります。お酒は適量を。飲んだ後はリサイクル。
