タレント・スマイリーキクチ（53）が11日、TBS「サンデージャポン」（日曜前9・54）にVTR出演。いじめ動画をめぐり、SNS上で加害者の特定が加速していることに言及した。

栃木県の県立高で、男子生徒が別の男子生徒に対し殴る・蹴るといった暴行を加えているとみられる動画がSNSに投稿された問題について、キクチは自身のX（旧ツイッター）でコメント。「栃木県の男子高校生がトイレで暴行される動画がSNSで拡散。加害者の個人情報を晒し、迷惑系ユーチューバーまで学校に押しかけるいつものコース。私刑は娯楽ですか？被害者の少年が喜ぶと思いますか？学校の口コミやマップをイタズラも含め、私刑は“正義”ではなく“制裁”、加害者側です。なぜ学習しない」とつづっていた。

この投稿の反響について「犯罪者擁護、加害者擁護っていうのが7割ぐらいでした」と説明。「個人情報をさらすっていうのは正義ではなく制裁なんですよね。自分が正義だって思った時ほど人間ってね、残酷になるんですよ。周りからいいねをもらえると、もっと拍車がかかるので凶暴化するんです」と話した。

加害者の特定について「これが終わるかっていうと終わらない。むしろ年々悪くなってます。（投稿で）お金を稼げるシステムになってから、正義と稼ぎがね、稼ぎが上になっちゃったんですよ。（表示）回数が増えれば小銭が入ってきちゃう。これが本当に正義なのかなって」と述べた。