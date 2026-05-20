4月中旬、新潟市内またはその周辺でMDMAを施用した疑いで新潟市に住む21歳の男と、16歳の女子高校生が逮捕されました。 麻薬及び向精神薬取締法違反（MDMA施用）で逮捕されたのは、新潟市東区寺山3丁目に住む、自称・自営業の男（21）と新潟市中央区に住む16歳の女子高校生です。 2人は4月中旬、新潟品またはその周辺でMDMA若干量を施用した疑いが持たれています。 警察によりますと、別の事件の取り調べを行っている中で、2人