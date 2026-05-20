栃木県で女性が殺害され、少年4人と指示役とされる夫婦が逮捕された事件。少年の一部が「事件当日まで普通のバイトだと思っていた」という趣旨の供述をしていることが分かりました。【写真を見る】【独自】「事件当日まで普通のバイトだと…」栃木・上三川町の強盗殺人 少年の一部が供述竹前容疑者夫婦が少年らとアプリで通話しながら犯行指示か今月14日、上三川町の住宅で、富山英子さん（69）が殺害された強盗殺人事件