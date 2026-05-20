JR京葉線の車内でつり革を盗んだとして、男子高校生が警視庁に逮捕されました。逮捕されたのは大阪府の16歳の男子高校生で、中学3年生だった去年10月、JR東京駅に停車中の京葉線の車内で、つり革1個をドライバーでネジを外して盗んだ疑いがもたれています。男子高校生は同じ車両で別のつり革も盗もうとしましたが、乗客に見つかっていて、駆けつけた駅員に対し「つり革のネジが緩んでいたので直していただけです」と話したうえで逃