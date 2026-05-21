お笑いタレントのカンニング竹山（55）が21日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜」（月〜金曜午前1時55分）に出演。栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件で実行役とされる16歳の高校生4人が逮捕されたことについてコメントした。実行役の高校生の上に、指示役として逮捕された竹前海斗容疑者と美結容疑者の夫婦がいたとされる。2人目に逮捕された高校生が夫婦と接点があり、最初と3番目に逮捕された高校生を誘ったとみられている。