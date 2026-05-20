栃木県上三川町の強盗殺人事件で、逮捕された横浜市の夫婦が事件当時、実行役とされる少年4人にリアルタイムで通話し指示していたことが、捜査関係者への取材で分かった。県警下野署捜査本部は、脅して参加させた少年らを監視する目的もあったとみている。事件は21日で発生1週間。匿名・流動型犯罪グループ（匿流）事件として、さらに上位の指示役がいるとみて全容解明を進める。捜査関係者によると、逮捕された少年4人のうち