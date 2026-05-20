『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「磐越道バス事故容疑者宅を捜索高校生ら21人死傷」についてお伝えします。◇◇◇北越高校3年生の稲垣尋斗さんが亡くなるなど、21人が死傷したバス事故。運転手の若山哲夫容疑者（68）は調べに対し、「スピードを出しすぎてぶつかった。体と運転に不安はなかった」と供述しています。“運転に不安はない”との供述の裏付け捜査のため、警察は20日、若山容疑者の自宅へ家宅