若山哲夫容疑者の自宅から押収物を運び出す捜査員＝20日午前10時55分、新潟県胎内市福島県郡山市の磐越自動車道で新潟市の北越高の男子生徒1人が死亡したマイクロバス事故で、若山哲夫容疑者（68）＝自動車運転処罰法違反（過失致死傷）の疑いで逮捕＝の運転に関し、同乗していた生徒が「出発直後から急加速と急減速を繰り返して不安定だった」と福島県警に証言していることが20日、捜査関係者への取材で分かった。県警は同日、