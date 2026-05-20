栃木県上三川町に住む富山英子さんが、自宅に押し入った男らに胸など20か所以上を刺され、殺害された強盗殺人事件。犯行を行ったのは神奈川県に住む、16歳の高校生ら4人。同じく神奈川県に住む、20代の夫婦・竹前海斗容疑者と妻の美結容疑者は、この高校生らを指示した“指示役”を担っていた。【写真】近隣から「ごぼう御殿」と呼ばれるほど立派な被害者宅「恨みを買うような人ではなかった」「事件に関わった6人はすでに逮捕さ