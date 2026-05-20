「なんでこんなバカなことを…」。こう語るのは、栃木県上三川町の民家に押し入り、住人の女性（69）を殺害したとして強盗殺人容疑で逮捕されたA少年の関係者である。Aの周辺では事件が発生した5月14日以降、本人と連絡が取れなくなり大騒ぎになっていた。（前後編の前編）＊＊＊【写真】ジャニーズタレントのようなイケメン。少年AがSNSに投稿していた「自撮り映像」防犯カメラに写っていた目出し帽の男と「似ている」Aは16歳