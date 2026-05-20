ツキノワグマの出没情報管理システム「くまログあおもり」にウソの投稿が相次いだと青森県が発表し、その中には、県立高校生の投稿もあったと明らかにした。県の自然保護課によると、「クラスに2匹いた」といったウソがあったという。この騒ぎで、書き込まれた高校が生徒を緊急避難させる対応などを迫られた。なぜこんな迷惑行為をしたのだろうか。書き込まれた高校では、生徒を緊急避難させる対応「クラスに2匹いた」との投稿は、