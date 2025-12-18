¡Ú40¡¦50Âå¤ª¤¹¤¹¤á¥Ø¥¢¡Û³Ú¤Á¤ó & ¤ª¤·¤ã¤ì¤ËÇòÈ±¹¶Î¬¡ª¡© ¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯ÃÎ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿ー¥Ã¡Êµã¡Ë
Âç¿ÍÀ¤Âå¤ÎÈ±¤ÎÇº¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡ÖÇòÈ±¡×¡£ºÇ¶á¤ÏÇòÈ±¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀ÷¤á¤ë¤è¤ê¡¢¼«Á³¤Ë¤Ê¤¸¤Þ¤»¤ë¡ÖÇòÈ±¤Ü¤«¤·¡×¤¬¿Íµ¤¤Ë¡£ºÙ¤«¤Ê¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤äÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¥«¥éー¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿¤Ó¤Æ¤â¶ÌÜ¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Ë¤¯¤¯¡¢¤³¤Ê¤ì´¶¤â¼ê¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¿Íµ¤ÈþÍÆ»Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÎInstagramÅê¹Æ¤«¤é¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÇòÈ±¹¶Î¬¥Ø¥¢¤ò¤´¾Ò²ð¡£
º¬¸µ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¡¢¥ì¥¤¥äー¥¦¥ë¥Õ¤ÎÇòÈ±¤Ü¤«¤·
ºÇ½é¤Ë¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ì¥¤¥äー¤òÆþ¤ì¤¿¥¦¥ë¥Õ¥Ùー¥¹¤ÇÆ°¤¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡¢·Ú¤µ¤ÈÎ©ÂÎ´¶¤Î¤¢¤ë¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È@iimuro_yukii¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö3¥ö·îÁ°¤Ë¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡×¡Ö1¥ö·îÁ°¤Ë°ì¿§À÷¤á¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¸å¡¢¡Öº£²ó¤Ï¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤ò¥ê¥¿¥Ã¥Á¤·¤Æº¬¸µ¤ÎÇòÈ±¤âÀ÷¤á¤Ê¤¬¤éÎ©ÂÎ´¶¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¡×»Å¾å¤²¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¿¤Ó¤Æ¤â¶ÌÜ¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Ë¤¯¤¤¤Î¤¬´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥é¥¯¤ËÂ³¤±¤é¤ì¤ë¡¢ÇòÈ±¤Ü¤«¤·¥·¥çー¥È¥Ü¥Ö
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥«¥éー¤ÈºÙ¤«¤Ê¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤ò»È¤Ã¤¿ÇòÈ±¤Ü¤«¤·¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤Î@yorimitsu_kakimotoarms¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö2¥ö·î¤Ë1ÅÙ°ì¿§À÷¤á¤È¥«¥Ã¥È¤ÇÀ°¤¨¤ÆÈ¾Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¥Úー¥¹¤Ç¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡×¤òÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡ª ¥Ø¥¢¥«¥éー¤ÎÉÑÅÙ¤òÍÞ¤¨¤Æ¤â¼«Á³¤Ë¤Ê¤¸¤à¡¢Â¿Ë»¤µ¤ó¤Ë¤â´ò¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£
ÌÀ¤ë¤á¤Ê¤Î¤ËÍî¤ÁÃå¤¯¡¢¥°¥ìー¥¸¥å¤ÎÇòÈ±¤Ü¤«¤·
ÌÀ¤ë¤á¤Î¥°¥ìー¥¸¥å¥«¥éー¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥ì¥¤¥äー¥Ü¥Ö¡£¥Èー¥ó¤ÏÌÀ¤ë¤á¤Ç¤â²«¤Ð¤ß¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¯¡¢½À¤é¤«¤ÊÆ©ÌÀ´¶¤Ç¾åÉÊ¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥«¥Ã¥È¤ÇÌÓÂ«´¶¤ò½Ð¤·¤Ä¤Ä¡¢¥«¥éー¤Ç±ü¹Ô¤¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Î©ÂÎ´¶¤È·Ú¤ä¤«¤µ¤ò±é½Ð¡£¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤âÄ©Àï¤·¤ä¤¹¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£
¥Ä¥ä¥«¥éー ¡ß ¤Ê¤¸¤Þ¤»¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Î´Ý¤ß¥·¥çー¥È
ºÇ¸å¤Ë¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÈþÍÆ¼¼¤ØÄÌ¤¦ÉÑÅÙ¤òÍÞ¤¨¤¿¤¤¿Í¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡¢¡Ö¥°¥ì¥¤¥Ö¥ì¥ó¥É¡×¤Î´Ý¤ß¥·¥çー¥È¡£¥°¥ì¥¤¥Ö¥ì¥ó¥É¤Ï¡Ömatka tokyo¡×¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È@hair_by_keiko¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖºÙ¤ä¤«¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤ÈÌÀ¤ë¤¤¥Ä¥ä´¶¥«¥éー¤ÇÇòÈ±¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¡¢¤Ê¤¸¤Þ¤»¤Ü¤«¤·¡×¤¿¡ÖÇòÈ±¤ò³è¤«¤¹ÅöÅ¹¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥Ë¥åー¡×¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¡£¤Þ¤ë¤Ç¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥Èー¥ó¤Îº¹¤Ë¸«¹û¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡ý ¥¹¥Ê¥Ã¥×¤Î¤è¤¦¤Ê´Ý¤ß¥·¥çー¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢Í¥¤·¤¤¼Á´¶¤Î¤Þ¤ÞÇòÈ±¤ò¤Õ¤ï¤Ã¤È¤Ü¤«¤·¤¿¼«Á³¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤¬³ð¤¦¤«¤â¡£
¢¨ËÜÊ¸Ãæ¤Î²èÁü¤ÏÅê¹Æ¼çÍÍ¤è¤ê·ÇºÜµöÂú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ç¤Ï@iimuro_yukiiÍÍ¡¢@yorimitsu_kakimotoarmsÍÍ¡¢@mabashi_hairÍÍ¡¢@hair_by_keikoÍÍ¤ÎInstagramÅê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Æâ»³Í§Î¤