都内に住むAさんは、休日に美容院を予約していました。メニューは、カットと白髪染めを含むカラー。予約サイトには、目安時間として2時間半と表示されていました。【写真】「痩せたら絶対土屋太鳳」 友人の一言でダイエット開始→25キロ減量しても似なかったけど…クールなショートカット美人でコンプレックス卒業ところが当日、施術は約1時間で終了したのです。早く終わること自体は問題ではないのですが、仕上がりに不安を感じた