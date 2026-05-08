ゴールデンウイーク（GW）に旅行に行った人は多いと思います。中には旅行の際にお土産を購入し、いつも担当してもらっている美容師に渡す人もいるようです。SNS上では「いつもお世話になってる美容院にお土産を渡した」「美容室行った時にお土産渡したらめっちゃ喜んでくれた」などの声が上がっています。【実はNG！】「えっ！？」これが、美容室に行くときに着てはいけない“服”の種類です（画像6枚）しかし、物によっては