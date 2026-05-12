現在19匹の猫と暮らしている漫画家のもちこ(@mogutchecho)さん。いつもかわいい猫たちとの暮らしを漫画化しているが、今回は美容室のエピソードを紹介する。もちこさんはいつも肩くらいまでの長さのボブスタイルなのだが、いつもカットしてもらうときの美容師さんのある行動が気になっているようで…！「皆さんは経験ありますか？」と投稿したのが今回の漫画である。【漫画】本編を読むいつも肩くらいの長さを希望しているもちこさ