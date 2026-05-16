トップにさりげないレイヤーを入れることで、自然な動きと軽さが生まれるプチウルフ。今っぽさを取り入れながらも上品さをキープできる、大人世代にぴったりのヘアです。スタイリングも簡単で、頑張りすぎなくても自然に垢抜けた印象に。40・50代の「なんだか髪型がイマイチ……」を解消してくれるスタイルをまとめました。 肩ラインで決まる外ハネレイヤーウルフ 肩につくくらいの外ハネレイヤӦ