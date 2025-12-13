【50代】が似合う「こなれボブ」って？ 抜け感◎な“おしゃヘア”見つけたーッ♡

大人の雰囲気をほどよく保ちながら、抜け感を添えてくれるこなれボブが、人気上昇中です。色味の選び方やレイヤーの入れ方で印象が大きく変わり、長さを大きく変えなくても雰囲気をアップデートしやすいのが魅力。ここでは、人気美容師さんたちのInstagram投稿から、こなれ見えするボブスタイルをご紹介します。

外ハネのミニボブで大人可愛く

グレージュの柔らかな色味のミニボブ。ベースは外ハネで軽く動かしつつ、トップにはボブらしい丸みを残しています。外に流れる毛先と内へ収まるトップのバランスで、メリハリもバッチリ。短めでも子どもっぽくならず、大人らしい可愛さを自然に取り入れられそうです。

透明感が魅力！ スカイグレーの外ハネボブ

赤みを抑えたスカイグレーが涼しげな、長めレングスの外ハネボブ。さらっとした質感が際立ち、控えめに入れたレイヤーでトップの毛束がゆるやかに動きます。肩に触れるレングスは、外ハネにするだけでこなれた表情になりやすいのが魅力。落ち着いた色味でも重く見えにくく、上品な抜け感を演出できます。

柔らかニュアンスの丸みレイヤーボブ

レイヤーを重ねてふんわりと空気を含ませた丸みレイヤーボブ。ウエイトは低めに設定されていて、自然な丸みが優しい印象をつくります。ベージュのまろやかな色味も相まって、ボリュームUP見えを叶えつつも、軽やかな雰囲気に仕上がりました。

暖色ブラウン × パーマのふんわりミニボブ

暖色ブラウンとパーマの組み合わせが、ふわっとした質感を引き立てるミニボブ。しっかりと内に入った毛先がポイントで、まとまりよく見せています。そこにパーマの動きが加わって、女性らしい柔らかさが自然と漂う仕上がりに。カジュアルにも上品にもなじむのが魅力です。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@osm1019様、@ryokonishi_ways様、@kzs_hair様、@nodiss_miuk様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里