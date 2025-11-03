【GUのメンズ】が大当たりかも！ ゆるっと着て即こなれる♡「ネイビートップス」

上品で落ち着いた印象を与えてくれるネイビーは、大人世代の女性も使いやすいカラー。そこで今注目したいのが、【GU（ジーユー）】のメンズアイテム。ゆるっとしたシルエットで、おしゃれに着こなせそうな「ネイビートップス」が豊富に揃っています。そんなGUのメンズトップスを、スタッフさんの着こなしとともにご紹介します。ぜひ、普段のコーディネートに取り入れてみては。

ラインデザインがレトロ可愛いVネックセーター

【GU】「コットンチルデンVネックセーター」\1,290（税込・セール価格）

襟と裾のラインがポイントのVネックセーター。どこかレトロなデザインで、今旬のフレッピースタイルにぴったりの一枚です。ざっくりとしたケーブル編みにより立体感が出て、ほどよくカジュアルな印象に。リラックス感のあるシルエットが、こなれた雰囲気を演出してくれます。シャツやロンTを重ねて、きれいめにもカジュアルにも活躍してくれそうです。

大人の上品フレッピースタイル

プリーツスカートを合わせた、大人っぽく上品なスタイル。ネイビーとベージュの組み合わせが落ち着いた印象で、きれいめな雰囲気を演出してくれます。ゆるっとしたセーターからシャツの裾を覗かせて、ほどよく抜け感をプラスしているのがポイント。きちんと見えしながらも、ほどよいゆとりでリラックス感もあり、休日のお出かけスタイルにもぴったりです。

着回し力抜群のシンプルカーデ

【GU】「ウォッシャブルVネックカーディガン」\2,990（税込）

シンプルなデザインのVネックカーディガン。無駄のないすっきりとしたシルエットで、どんなスタイルにも合わせやすそうな一枚です。ボタンの留め方によって印象を変えられるのも魅力。羽織としてはもちろん、ボタンを閉じて着たり、肩に巻いたりと着こなしの幅も広がります。自宅で洗えるお手入れの簡単さも嬉しいポイントです。

ゆるっと上品なきちんと見えコーデ

お仕事シーンにも馴染みそうな、きれいめのネイビーカーディガンコーデ。程よいゆとりのあるワイドパンツと合わせることで、かっちりしすぎない印象に。ゆとりのあるサイズ感でも上品にまとまるのは、シンプルなネイビーだからこそ。幅広いシーンで頼りやすいきれいめスタイルです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Natsumi.N